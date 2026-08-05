Кметът на Банско разкри истината за екшъна с италианските ученици от еврейски произход

Кметът на Банско Стойчо Баненски защити репутацията на града след публикации в италиански медии за предполагаем антисемитски инцидент с група италиански ученици от еврейски произход.

Първоначално беше съобщено, че става въпрос за София. Оказа се, че случката е от града под Пирин.

Пред БТА Баненски заяви, че полицията и общинските структури са реагирали своевременно и професионално, а по информация на компетентните институции става дума за словесна размяна на реплики между младежи, а не за организирано нападение.

„Не мога да си представя и няма да позволя някой отнякъде да задава темата и да лепи етикети на Банско, на авторитета и на имиджа, който е изграждан от банскалии през толкова много години“, коментира кметът.

По думите му случилото се не бива да бъде използвано за внушения, които уронват престижа на града.

„Една обикновена ситуация е това, на която не мисля, че трябва да се отдава толкова голямо медийно значение“, добави Баненски.

Той припомни, че в момента Банско е домакин на 29-ото издание на Банско джаз фестивала, който привлича хиляди гости от България и чужбина, а в града живеят хора от различни националности.

„За атмосферата и средата на живот трябва да се попитат хората, които са избрали да живеят тук“, каза още кметът.

По-рано Министерството на външните работи осъди всички форми на антисемитизъм и заяви, че подобни прояви са недопустими в едно демократично общество.

В публикация във Facebook кметът отново подчерта, че внушенията, свързващи Банско с каквото и да било напрежение или нетолерантност, не отговарят на истината, и призова да не се правят прибързани заключения, които поставят под съмнение доброто име на града.

Инцидентът предизвика широк обществен и политически отзвук в Италия, като беше отразен от водещите национални медии.

Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да проведат пълна проверка и да изяснят всички факти по случая.

Представители на италианската еврейска общност алармираха и за съществуването на интернет страници и групи в социалните мрежи, чрез които се обменя информация за местата, на които отсядат израелски граждани по време на пътуванията си.

Политици от различни партии, сред които и Мария Елена Боски, настояха италианското външно министерство да поиска официално обяснение от българските власти.

Според свидетелски разкази, публикувани от италианския вестник "Кориере дела сера" в хотела по време на инцидента са били настанени близо 300 младежи от еврейски произход от различни европейски държави, участвали в летен лагер на младежкото ционистко движение Bene Akiva. Сред тях е имало около 80 ученици от Рим и Милано на възраст между 15 и 16 години, придружавани от седем възпитатели. По думите на младежите група мъже, облечени в черно, е започнала да отправя антисемитски лозунги, да прави нацистки поздрави и да се опитва да проникне в хотела. Част от учениците разказват, че са се барикадирали вътре, докато други са плакали и са се обаждали на родителите си от страх. След първата намеса на полицията нападателите са се оттеглили, но по-късно отново са се върнали пред хотела, което наложило засилено полицейско присъствие до отпътуването на групата на следващата сутрин.