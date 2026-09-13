От утре морето става опасно. Повлича и най-добрите плувци
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
Следете всички новини, анализи и коментари за Спасители На Плажа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
По-малко медицински пунктове по плажната ивица
Спасителите ще обхождат плажовете по двойки
Скалата си партнира с куп красавици
Планинарите трябва да следват регламентираните летни пътеки на път към връх Вихрен, да не излизат от тях, тъй като има много опасни и рискови участъци...
Звездата от сериала "Спасители на плажа" Памела Андерсън изрази скептицизма си към филмовата версия на култовата поредица ще се радва на успех сред зр...
Демонстрация по водно спасяване на плажа
Концесионерите вече се подготвят за летния сезон
София. На всеки 100 метра на плажовете ще има по двама спасители. Това предвиждат промени в наредбата за обезопасяване на водните площи, която е изгот...