Важно предупреждение! Юнското море крие риск дори за добри плувци

Летният сезон по българското Черноморие започна, но още в първите дни морето напомни, че красивите плажове невинаги означават безопасност. Само ден след официалния старт на сезона спасителите отправиха сериозно предупреждение към туристите заради студената вода, променливото време и опасните морски течения, съобщава БНТ.

По думите на Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас, въпреки високите температури на въздуха морската вода все още е необичайно студена. Именно това създава риск от хипотермия и може да доведе до тежки инциденти дори при хора, които смятат себе си за добри плувци.

„От вчера започнахме работа. Водата все още е студена и това допринася за хипотермия, измръзване и водни инциденти“, предупреждава Русев.

Според него опасността се подценява от много летовници, които виждат термометрите да показват над 25 градуса и автоматично приемат, че условията за къпане са безопасни.

Студената вода е по-опасна, отколкото изглежда

Спасителите съветват хората да не влизат навътре в морето, особено в ранните сутрешни часове. Температурата на водата на места остава под 18 градуса и може бързо да доведе до охлаждане на организма.

Първите признаци са треперене, изтръпване на крайниците и загуба на чувствителност в ръцете. При децата рискът е още по-голям.

„Когато зъбите започнат да тракат и устните посиняват, това означава, че тялото вече се охлажда опасно и човек трябва незабавно да излезе от водата“, предупреждават спасителите.

Опасността, която не се вижда

Освен студената вода, сериозен риск представлява и т.нар. мъртво течение. Това е силен поток, който буквално изтегля плувците навътре в морето.

Спасителите обясняват, че много хора изпадат в паника и започват да плуват срещу течението. Именно това често води до фатални последици.

„Човек не може да надплува мъртвото течение. То може да се движи няколко пъти по-бързо от плувец. Вместо да се бори с него, трябва да плува по диагонал или успоредно на брега, докато излезе от опасната зона“, обяснява Петър Русев.

Според специалистите това явление вече не е характерно само за края на лятото. През последните години мъртвите течения се наблюдават още през юни и могат да се появят изненадващо дори при привидно спокойно море.

Как да се предпазим

Спасителите съветват туристите да избират единствено охраняеми плажове и да се съобразяват с флаговата сигнализация.

Зеленият флаг означава спокойни условия за къпане, жълтият предупреждава за повишено внимание, а червеният категорично забранява влизането във водата.

Добре е плувците да не навлизат навътре в морето, а да се движат успоредно на брега и винаги да имат възможност да стъпят на дъното при необходимост.

Специалистите препоръчват също никога да не се влиза сам във водата и винаги наблизо да има други хора, които могат да подадат сигнал за помощ при нужда.

Лятото започва, но вниманието остава задължително

Макар плажовете вече да посрещат първите хиляди туристи, спасителите са категорични, че морето трябва да се уважава. Спокойната повърхност често създава измамно усещане за сигурност, а опасностите могат да се появят буквално за минути.

„Най-важното е хората да не изпадат в паника. Ако запазят спокойствие и следват указанията на спасителите, рискът от инциденти намалява значително“, напомнят от спасителните екипи по Черноморието.



