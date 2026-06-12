Отиде си обичан попфолк певец

Тъжна вест разтърси българската попфолк сцена. На 43-годишна възраст е починал изпълнителят Никола Праматаров, познат на феновете с артистичния псевдоним Никсъна.

Певецът беше сред популярните имена в жанра в края на 90-те години и началото на новия век, когато успя да изгради своя разпознаваем образ и да спечели верни почитатели.

Новината за смъртта му беше съобщена от неговата майка – попфолк изпълнителката Каролина. В емоционална публикация в социалните мрежи тя сподели, че е загубила своя „обичан първороден син“ и благодари на всички близки, приятели и почитатели за подкрепата в тежкия за семейството момент.

Тя уточни още, че информация за поклонението и последното сбогом с Никола Праматаров ще бъде съобщена допълнително.

По първоначална информация 43-годишният изпълнител е бил открит безжизнен в дома си. Към момента няма официално потвърдени данни за причините, довели до смъртта му.

Новината предизвика вълна от съболезнования в социалните мрежи, където негови колеги, приятели и фенове изразяват скръбта си от внезапната загуба. Феновете ще запомнят Никсъна с хитове като „Пич от класа“, „Стопроцентов мъжкар“, „Далавера“, „Руса птичка“ и „Прегърни ме ти в нощта“, които го превърнаха в едно от разпознаваемите лица на попфолка в края на 90-те години."

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