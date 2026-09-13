Всичко за Шоубизнес

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Новото нормално

Новото нормално

Стандартите за красота в наши дни вече не са заковани. Интернет променя живота ни много по-бързо, отколкото сме очаквали. Да се говори за тенденции не...

24 май | 0:15
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Бебетата на звездите

Бебетата на звездите

Новородени ще огласят шоубизнеса и политиката Каквото и да вещаят звездите и разните там астролози за 2016-а и за изпитанията, които ще донесе тя, по...

15 януари | 22:15
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