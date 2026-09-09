Внезапно си отиде обичана гръцка звезда

Гръцката музикална сцена е в шок. Йоргос Мазонакис, един от най-популярните гръцки певци от последните десетилетия, почина на 54-годишна възраст след внезапен сърдечен арест.

Певецът е бил откаран по спешност в атинската болница „Елпис“, където лекарите са предприели реанимационни действия, но не са успели да го върнат към живота. По информация на гръцките медии той първоначално е бил в частна клиника в Колонаки, откъдето е извикан екип на спешната помощ.

Гласът, който превърна попфолка в спектакъл

Мазонакис е роден на 4 март 1972 г. в Никея, в района на Пирея, и има критски корени. Още като тийнейджър избира музиката, а през лятото на 1992 г. започва професионалния си път на сцена в нощен клуб в Патра. Там е забелязан от представители на PolyGram. Година по-късно излиза и първият му албум.

Със специфичния си глас, енергично сценично присъствие и смел визуален стил Мазонакис бързо се превръща в една от разпознаваемите фигури на гръцката музика.

Сред големите му влияния са легендарни изпълнители като Стратос Дионисиу, Янис Париос, Маринела и Харис Алексиу. Той успява да смеси традиционното гръцко лаïко звучене със съвременен поп и превръща концертите си в истински спектакъл.

От Атина до Ню Йорк

В продължение на повече от три десетилетия Мазонакис има активна концертна кариера не само в Гърция, но и в Кипър, Германия, Австралия и САЩ.

Пее пред гръцки общности в Ню Йорк, Ню Джърси, Атлантик Сити и Чикаго и изгражда огромна публика и извън родината си.

Освен с музиката си той остава известен и със смелия си, често ексцентричен стил, необичайните сценични решения и способността си да превръща всяка своя поява в събитие.

Последната сцена така и не се случи

Смъртта му се случва само дни преди планиран концерт, с който Мазонакис е трябвало да отбележи 33 години на сцената. Юбилейното му участие е било насрочено за 20 септември в Технополис в Атина. Само преди седмици певецът е публикувал в социалните мрежи послание, с което е припомнил на феновете си за предстоящата среща.

Смъртта на 54-годишния Мазонакис предизвика силен отзвук в Гърция и сред огромната му публика зад граница.