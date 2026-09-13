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Гръцки фермери готвят блокади

Гръцки фермери готвят блокади

Атина. Фермерските протести в Гърция набират скорост и по основните артерии на страната вече са излезли стотици трактори. Фермерите имат готовност да...

06 февруари | 19:25
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