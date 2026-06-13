Пристанищата в Гърция отварят за круизи
От 1 август шест пристанища ще приемат круизни кораби
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От 1 август шест пристанища ще приемат круизни кораби
Плавателният съд е поставен под карантина, след като няколко дни му бе отказано да акостира
Приватизационната сделка за гръцкото пристанище Пирея най-сетне бе официално оформена. То бе продадено на китайската компания "Коско" за 368,5 млн. ев...
Ципрас прие участието на МВФ в спасителния план за страната Китайският гигант "Коско Груп" купи 67% от акциите на компанията, управляваща пристанище...
Гръцкото правителство ще продаде мажоритарния си дял от пристанището в Пирея в следващите няколко седмици, съобщи вицепремиерът Янис Драгасакис. Прав...