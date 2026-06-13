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Гърция продава порта в Пирея

Гърция продава порта в Пирея

Гръцкото правителство ще продаде мажоритарния си дял от пристанището в Пирея в следващите няколко седмици, съобщи вицепремиерът Янис Драгасакис. Прав...

28 март | 22:20
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