Вучич разпусна парламента. Сърбия и България гласуват в един и същи ден

Предсрочни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври, когато са и президентските избори у нас. Това стана ясно, след като президентът на Сърбия Александър Вучич разпусна парламента. Редовните парламентарни избори трябваше да се проведат през декември 2027 г.

„Изборите в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Вярвам, че след тях най-накрая ще излезем от тази криза“, заяви Вучич при обявяването на датата, две години след началото на масовите протести срещу режима в Белград, предаде БГНЕС.

На 7 септември премиерът Джуро Мацут свика извънредно заседание на правителството и предложи кабинетът официално да поиска от президента разпускане на парламента. Правителството одобри предложението и го изпрати на Вучич, с което започна предвидената от закона процедура.

Мацут мотивира решението с необходимостта да бъдат намалени общественото напрежение и дълбокото разделение в страната, а политическата борба да бъде върната от улицата в институциите. Той заяви, че власт, която вярва в резултатите си, не трябва да се страхува от оценката на гражданите. Сръбското правителство потвърди официално процедурата.

Мацут обаче не е подал лична оставка. Съгласно член 128 от Конституцията на Сърбия мандатът на правителството се прекратява автоматично при разпускане на парламента. Кабинетът остава на власт с ограничени правомощия и може да изпълнява само определените от закона задачи до избирането на ново правителство.

Разпуснатият парламент също може да разглежда единствено текущи и неотложни въпроси. Конституцията задължава президента едновременно с разпускането му да насрочи избори, които трябва да приключат в срок до 60 дни.

Решението беше подготвено няколко дни по-рано. На заседание в Ниш на 5 септември Сръбската прогресивна партия определи Вучич за водач на листата „Обединена Сърбия“ и за свой кандидат за министър-председател при победа на изборите.

По същото време в Ниш се проведе антиправителствен протест, а полицейски части не позволиха на демонстрантите да се доближат до мястото на партийното заседание.

Вучич е във втория си и последен президентски мандат и няма право да се кандидатира за трети. Той обяви намерение да напусне президентския пост и да се включи в парламентарната кампания, което би му позволило да се върне като премиер, ако управляващата коалиция спечели.

От 2012 г. досега Вучич беше вицепремиер и премиер, а от 2017 г. - президент.