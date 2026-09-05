Вучич сменя президентския пост с битка за премиер

Сръбският президент Александър Вучич ще поведе управляващата Сръбска прогресивна партия на предстоящите предсрочни парламентарни избори и ще бъде неин кандидат за премиер при победа. Решението е взето единодушно от ръководството на партията на заседание в Ниш, съобщиха сръбски медии, цитирани от ХИНА. Изборната листа ще носи името „Александър Вучич - Обединена Сърбия“. Самият Вучич вече обяви, че възнамерява да се оттегли от президентския пост преди вота.

СПП заложи всичко на Вучич

Преди гласуването лидерът на Сръбската прогресивна партия Милош Вучевич определи Вучич като „най-способния държавник“ и обяви предложението той лично да оглави листата. Партийното ръководство подкрепи кандидатурата без нито един глас против.

Асошиейтед прес също съобщава, че управляващата партия официално предлага Вучич да стане премиер, ако спечели изборите. Според агенцията той планира да разпусне парламента и да подаде оставка като президент, преди да поведе кампанията.

От 31 министри към кабинет от 12 души

Вучич представи и първа идея как би изглеждало негово правителство. По думите му сегашният кабинет е прекалено голям и новата структура трябва да бъде значително по-компактна.

Той предложи броят на министрите да бъде намален от настоящите 31 на едва 12. Вучич заяви, че вече е подготвил проект за нов закон за правителството и министрите, който ще представи публично, след като освободи президентския пост.

Вотът се очаква на 25 октомври

Миналия месец Вучич заяви, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат насрочени за 18 или 25 октомври. Проправителствени медии в Сърбия посочват като по-вероятна втората дата.

Асошиейтед прес съобщава, че изборите се очакват именно на 25 октомври. Управляващите ще се изправят не само срещу традиционните опозиционни формации, но и срещу политическа сила, подкрепена от участници в студентското протестно движение и университетски преподаватели.

Повече от година протести срещу управлението

Предсрочният вот идва след продължителна политическа криза и повече от година антиправителствени демонстрации. Протестната вълна започна след рухването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Студенти поведоха протестите с искания за отговорност, борба с корупцията и предсрочни избори. Демонстрации имаше и в Ниш в деня на заседанието на СПП, като в града беше засилено полицейското присъствие.

Вучич отново се връща към премиерския пост

Александър Вучич вече е бил министър-председател на Сърбия, преди да стане президент. Той заема водещи държавни постове повече от десетилетие, като управлението му доминира сръбската политика през този период.

Сегашният ход означава, че предстоящите парламентарни избори ще бъдат пряко обвързани с неговото политическо бъдеще. Окончателната дата на вота предстои да бъде официално обявена.