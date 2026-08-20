Адът в Сърбия се разраства. Идва ли стихията към България?

Въпреки намесата на руския самолет, пожарът се разрасна. Към този момент отново се правят опити за неговото гасене. Това съобщи Метео Балканс и публикува карта на събитието. Вижда се, че пожарът е доста далеч от българската граница, по-близо е до Унгария и на самата граница с Румъния. Въпреки това самолетът мина през България след спешно повикване от Белград.

Към момента няма опасност от сериозно обгазяване на България, въпреки че дим от горски пожари в Сърбия временно задими Западна България. Качеството на въздуха е в нормите, след като вятърът разнесе дима, а пожарите в Румъния не застрашиха страната.