Паднаха нови тайни на Филипов и Мегеров

ППрез последните години Илиян Филипов е неотменна част от живота на Пловдив. С много сериозно присъствие в бизнеса, естествено. Както вече стана ясно, собственик на голяма компания, която освен че се интересува от българския пазар, отдавна е надхвърлила границите на България. Тя е европейска компания, да не кажа и трансконтинентална. Това заяви пред bTV журналистът Руси Чернев.

По думите му последният голям бизнес проект на Филипов е соларният парк, но преди това инвестициите му в железопътния транспорт са го превърнали в ключов играч в регионален мащаб.

„Той вози товари от Чанаккале до Виена, а пък аз лично съм чувал от него, че плановете му са да покрие трасето от Техеран до Лондон. Едно ключово трасе“, каза журналистът.

На въпрос какви са личните му впечатления от Илиян Филипов, Чернев го определи като „изключително енергичен човек“.

„С животински инстинкт към бизнеса, към това да се развиваш, да правиш още и още. Иначе, как да кажа... Ербап човек, леко див кафалия, човек, който решаваше сам проблемите си“, коментира той.

Според Чернев обаче с разрастването на бизнеса си Филипов е попаднал в ситуация, в която влиянието му е станало значително по-голямо.

„И тук като че ли той не може да надмогне този момент, в който бизнесът му става много голям, а по този начин той става изключително влиятелен човек и трябва да смени походката малко. И да влезе в ново амплоа“, посочи Чернев.

Той уточни, че това разрастване не е станало за кратък период.

„Период може би от 20-25 години. Да, той работи изключително активно от много млад“, каза Чернев.

„Вие описахте тук профила на един крупен бизнесмен с бизнес, който е в различни сфери. И от другата страна има задържан мъж, който има присъда за убийство, за грабеж. И в същото време този мъж е бизнес партньор на човека, който описахте. Къде се срещат тези два профила?“, беше поставен въпросът.

„Да, това е изключително странно. Но аз от публикациите след смъртта на Илиян Филипов разбрах, че той с Мегеров е имал обща компания, общо дружество. Но той наистина поддържаше връзки с този човек. Аз не с този човек конкретно, но знам, че той е останал верен на приятелствата си от детинство. Те се познават от детинство“, отговори Чернев.

Според него е странно „как бизнесмен от такова ниво може да продължи да взаимодейства с хора от най-дълбокия ъндърграунд. Обикновен бандит и изключително брутален човек“, каза Чернев по адрес на Мегеров.

В разговора беше засегната и връзката на жена, спомената в случая с Филипов.

„Тази жена, на практика, живее на семейни начала с Илиян Филипов от близо година. Тя има по-голямо дете, както става ясно, което дълго време е припознавало Филипов или като пастрок, или като свой баща“, каза Чернев.

Той уточни, че не знае доколко е редно да се навлиза в подробности по темата, тъй като Илиян Филипов има семейство.

„Има син, от него се очаква да продължи напред и в бизнеса, и в издръжката на футболния клуб „Ботев“, и на други ангажименти, които компаниите имат. Има две други дъщери“, каза Чернев.