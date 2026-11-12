Ето кой е вторият задържан за убийството на Илиян Филипов

42-годишният Атанас Дечев, по прякор Джеки, от Пазарджик е вторият задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът е задържан вчера от разследващите в ролята си на помагач на сочения за убиец Славчо Мегеров - Мегера. Той е познат на органите на реда с редица криминални прояви и осъждан за тежки умишлени престъпления от общ характер, уточнява Plovdiv24.bg.

Съпругата на Дечев също е била отведена за разпит, а след няколко часа тя е била освободена. 42-годишния Дечев е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Дечев има предишни присъди и е бил част от наркогрупировката "Монопола", оперирала основно в Пазарджишка област. Лидер на групировката е бил Стойо Стефанов, известен с прякора Тото.

През октомври 2008 г. се провежда мащабна акция, която разбива престъпната група, след продължително разследване на органите на реда. На съд са предадени 19 души. Част от членовете на организираната престъпна група се споразумяват с прокуратурата, а организаторът получава ефективна присъда от 4,5 години.

Какви са отношенията му със първия задържан по случая Славчо Мегеров - Мегера тепърва ще става ясно.



