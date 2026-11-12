Глобата на „Кауфланд“ разпали спор. Големият проблем е друг

Рекордната глоба от близо 76 млн. евро, наложена от Комисията за защита на конкуренцията на „Кауфланд“, предизвика оживени спорове сред потребителите. Клиенти признават, че цените в големите търговски вериги са високи, но продължават да пазаруват там, защото не виждат достатъчно алтернативи. Повечето не вярват, че санкцията ще доведе до реална промяна, тъй като очакват продължителни съдебни дела. Според изпълнителния директор на „Активни потребители“ Богомил Николов обаче същинският проблем е много по-дълбок - слабостта на българското производство, прекупвачите и липсата на истинска конкуренция.

Потребителите сами избраха големите вериги

„Хората гласуват всеки ден с портфейлите си“, заяви Николов пред БНР. Той изрази недоумение от противоречието между оплакванията на гражданите от търговските вериги и всекидневното им пазаруване в тях.

„Наистина не мога да разбера това раздвоение, което чуваме у хората, които казват: „Хем там е много лошо, ама отивам там всеки ден“. Никой не отива насила. Кварталните магазини, слава Богу, все още не са затворили, може би са по-малко от преди, но ги има“, коментира експертът.

По думите му самите потребители постепенно са преместили търговията от кварталните магазини и традиционните пазари към големите супермаркети. Николов обърна внимание, че сергиите по пазарите намаляват, а част от останалите пустеят.

Той постави под съмнение и очакванията, че санкциите заради отношенията между веригите и доставчиците непременно ще доведат до по-евтини храни. „Ако веригата, да кажем, че е алчна и взима много големи надценки, започне да плаща по-големи суми на българските производители, как това ще намали цените? Аз не мога да си го представя“, заяви Николов.

Прекупвачите оскъпяват храните

Според експерта една от основните пречки пред реалната конкуренция са прекупвачите, които стоят между производителите и потребителите. Той посочи, че дори на традиционните пазари много продавачи не предлагат собствена продукция, а стока, изкупена евтино от земеделските стопани.

„Ако имахме развити пазари за производители - така наречените „къси вериги на снабдяване“, ако можехме лесно да си купим директно от производител, най-вероятно цената на тези пазари щеше да е много по-атрактивна от тази на веригите“, обясни Николов. По думите му сега прекупвачите изравняват цените, а в много случаи продуктите в супермаркетите дори са по-евтини.

Той припомни, че още преди повече от 20 години по програма САПАРД са били отпуснати средства за изграждане на регионални тържища, на които земеделските стопани да продават продукцията си директно. Построените обекти обаче не са заработили по предназначение или впоследствие са променили дейността си.

Защо глобите няма да произведат повече домати

Богомил Николов обърна внимание, че самата КЗК е установила сериозни структурни проблеми на пазара на храни. Според него големият брой дребни производители и малкото мощни купувачи поставят земеделските стопани в неизгодна позиция при договарянето на цените.

Експертът припомни предложенията на антимонополния орган за коопериране на производителите, данъчни облекчения и промяна на субсидирането, така че подпомагането да бъде обвързано с действително произведена и реализирана продукция.

„Държавата тръгва по най-лесния начин: отива и почва да прави масирани проверки при търговците, но това няма да произведе домати, разбирате ли. Производството пада и оттам тръгва проблемът! Не от търговията, а от производството“, заяви Николов. По думите му производството на домати в България е намаляло около девет пъти в сравнение с 1990 година.

Той настоя и за по-активен контрол на границите срещу нелоялния внос, който според него допълнително затруднява българските производители.

По отношение на санкцията срещу „Кауфланд“ Николов отказа да даде категорична оценка, тъй като според него в публикуваното решение на КЗК липсват достатъчно конкретни числови данни за проверка на нейната съразмерност. Веригата вече отхвърли обвиненията и обяви намерение да защити правата си по съдебен ред.

„Нас не ни интересува кой е собственик на веригите. Нас ни интересува защо цялостната политика, сбъркана вече над 20 години, довежда до тази ситуация“, подчерта Николов.