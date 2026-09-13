Праскови за боклука: Плодове гният по дърветата заради смешни изкупни цени
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
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Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
Фермерите ги продават на безценица
Предложението на Делян Пеевски ще пресече спекулата на прекупвачите и ще защити бг производители и потребители
300 % надценка от производителя по щанда в супера
Заради наложените от големите прекупвачи цени от 20-30 стотинки за килограм през есента на миналата година стопаните са оставили необрани лозови масив...
Търговци започнаха да обикалят селата в Пиринския край в търсене на евтини агнета. Прекупвачите най-често спират във високопланинските селища, които с...
Благоевград. Заради отличното качество на тютюна тази година ще настояваме фирмите - изкупвачи да плащат средна цена от над 7 лева за килограм. Вече с...
Благоевград. Заради доброто качество на тютюна тази година тютюнопроизводителите в Пиринския край ще настояват за минимална цена от 8-9 лева за килогр...
Хасково. Тютюнопроизводители от Хасковски регион, чиито ориенталски тютюни останаха след края на изкупната кампания, обмислят да дадат на съд фирмите-...
Благоевград. Тютюнджии от Неврокопския край се заканиха, че няма да пуснат децата си на училище в знак на протест срещу забавената изкупна кампания и...
Кърджали. Само две от шестте фирми, сключили договори с тютюнопроизводители от Източните Родопи, са започнали да изкупуват миналогодишната реколта. Ка...
Кюстендил. Производители на череши се вдигнаха на бунт срещу прекупвачите. Производителите в Кюстендилско отказаха да дават реколтата си на безценица....