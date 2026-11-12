Студ затвори столично училище. Децата пуснати в принудителна ваканция

Студът затвори едно от големите училища в София. Учениците от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ няма да имат занятия днес и утре заради продължителното прекъсване на отоплението и топлата вода. Температурите в класните стаи са паднали до 12-13 градуса, което е под допустимите здравни норми. Двата дни са обявени за неучебни със заповед на столичния кмет Васил Терзиев след проверка и предписание на Столичната регионална здравна инспекция.

В класните стаи е едва 12-13 градуса

Училището, което се намира в столичния район „Изгрев“, е без нормално топлоснабдяване от 5 ноември. Причината е авария по магистрален топлопровод, засегнала кварталите „Изток“ и „Изгрев“. През последната седмица помещенията постепенно са изстинали, като температурата в някои от тях е паднала значително под минималните 18 градуса.

„От четвъртък миналата седмица постепенно температурите започнаха да се снижават до към 12-13 градуса, каквито са и в момента. Едно некомфортно и нездравословно състояние на помещенията“, заяви директорът Диян Стаматов.

Ръководството първоначално се опитало да запази присъствените занятия чрез съкращаване на учебните часове и изместване на началото на учебния ден за по-късно. Тези мерки обаче не успели да компенсират ниските температури. Допълнителни затруднения създали и прекъсванията на електрозахранването.

Защо учениците не преминават онлайн

Директорът обясни, че училището е изчерпало възможностите си за промени в организацията на учебния процес. Сред обсъжданите варианти било и преминаването към дистанционно обучение, но подобно решение не може да бъде взето самостоятелно от ръководството. „Цялата държава очаква да минем онлайн. Само че това не е магическа пръчка“, коментира Стаматов.

Заместник-кметът на София по образованието Десислава Желязкова уточни, че разрешаването на обучение от разстояние в електронна среда е в правомощията на министъра на образованието. Затова след установените от здравната инспекция ниски температури е предприета мярката за временно преустановяване на присъствените занятия.

От „Топлофикация София“ съобщиха, че продължават ремонтните дейности по топлопреносната мрежа в засегнатите квартали. Според публикуваната от дружеството информация за основното прекъсване в „Изток“ и „Изгрев“ се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 12 ноември вечерта. За отделни сгради в квартал „Изток“ обаче са обявени и по-късни срокове за приключване на ремонтите, включително до 23 ноември.