Променят движението на ключов трамвай в София. Вижте новите маршрути

Важна промяна в движението на градския транспорт в София влиза в сила днес, 8 ноември. Заради ремонт на релсовия път трамвайна линия № 6 временно няма да обслужва участъка до квартал „Обеля“, съобщиха от Столичната община. За пътниците ще бъде осигурена заместваща автобусна линия № 6ТМ, която ще се движи между Централна жп гара и квартал „Обеля“. Ограничението ще важи до 18:00 часа, след което трамваите ще възстановят обичайния си маршрут.

Как ще се движи трамвай № 6

От 4:30 до 18:00 часа днес трамвай № 6 ще се движи по скъсен маршрут от ж.к. „Иван Вазов“ до ж.к. „Връбница-1“. След 18:00 часа движението ще бъде възстановено по постоянния маршрут.

Причината за временната организация е ремонт на релсовия път в участъка между трамвайните обръщателни колела в ж.к. „Връбница-1“ и ж.к. „Обеля“.

Ремонтните дейности ще се извършват от 8:00 до 18:00 часа, като ще обхванат и двата коловоза в участъка.

Пускат автобус № 6ТМ между Централна гара и „Обеля“

За времето на ремонта ще бъде разкрита временна автобусна линия № 6ТМ, която ще се обслужва от „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

В посока Централна жп гара автобусите ще тръгват от спирка „Кв. Обеля“, използвана от линии № 81 и N2. Маршрутът ще преминава по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“, ул. 9, ул. 106, ул. „Илия Георгов“, ул. 107, бул. „Ломско шосе“, ул. „Бели Дунав“, ул. „Ген. Никола Жеков“, бул. „Рожен“, транспортен надлез „Надежда“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Крайна и начална спирка ще бъде спирка с код 2830 „Бул. Княгиня Мария Луиза“, която се обслужва и от автобусна линия № 74.

Маршрутът в обратната посока

От Централна жп гара към квартал „Обеля“ автобусите ще потеглят от спирка с код 2830 „Бул. Княгиня Мария Луиза“. След това ще продължават по булеварда, ще правят обратен завой при кръстовището с входа на Централната автогара и ще се връщат по бул. „Княгиня Мария Луиза“ към транспортен надлез „Надежда“.

Оттам автобусите ще следват маршрута към квартал „Обеля“. При връщането в квартала ще се движат по ул. 8 вместо по ул. 9.

По бул. „Княгиня Мария Луиза“ автобусите ще се движат по маршрута на линии № 85 и № 285 и ще обслужват спирка с код 2080 „Ул. Опълченска“.

На кои спирки ще спира заместващият автобус

От Столичната община уточняват, че автобусите по линия № 6ТМ ще обслужват всички съществуващи автобусни спирки по временния маршрут.

Единственото изключение е спирка с код 2829 „Бул. Княгиня Мария Луиза“, използвана от автобусна линия № 60 в посока транспортен надлез „Надежда“. На нея заместващите автобуси няма да спират.

През септември приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Тогава бяха извършени 72-часови проби с движение на трамваи по обновения участък между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“.