Рожден ден на проф. Людмил Вагалински

Рожден ден днес празнува един от най-изтъкнатите български археолози - проф. Людмил Вагалински. Той е човекът, който знае как да разговаря с вековете. Бивш дългогодишен директор на НАИМ-БАН и учен с международен авторитет, десетилетия наред той кара историята да оживява под неговите стъпки, за да ни напомни кои сме. Ако днес България и светът говорят с възхищение за мистичния град край Рупите, заедно с целия си екип, той вдъхна нов живот на Хераклея Синтика.

"Стандарт" му пожелава много здраве, семейно щастие и откриване на нови Чудеса на България!

Днес празнуват още:

Асен Агов, журналист, бивш депутат

Добрина Икономова, оперна прима

Емануела, поп фолк певица

Иван Динев, състезател, шампион и треньор по фигурно пързаляне