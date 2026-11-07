Златната ера за пенсионерите в Европа приключи

В европейските страни пенсионните плащания все повече се намаляват, опитвайки се по някакъв начин да се справят с икономическите проблеми. Това показва, че освен енергийната криза, Европа е притисната до стената от още една тиктакаща бомба - демографския колапс и несигурността на пенсионните системи.

Това пише британският The Telegraph в аналитична статия, озаглавена "Защо Златната ера за пенсионерите приключи в Европа".

Европейският модел на социалната държава, който десетилетия наред гарантираше на възрастните хора ранно пенсиониране, високи доходи и безгрижни старини, е абсолютно неустойчив и вече се разпада.

Причината е проста математика - т.нар. солидарен модел, в който сегашните работещи плащат пенсиите на сегашните пенсионери, се свива, тъй като работещото младо население намалява, а продължителността на живота и броят на пенсионерите растат главоломно, пише в статията.

Примерите

Франция е дадена като ярък пример за система на прага на колапса, която приключва на фона на огромни дългове и бюджетни дефицити.

В момента пенсиите изяждат 24% от целия държавен бюджет на страната, което е около 400 милиарда евро, или 14% от брутния вътрешен продукт.

Опитите на правителството да вдигне възрастта за пенсиониране срещат брутални протести и политически трусове, припомня изданието.

В Обединеното кралство правителството е изправено пред крайна необходимост да премахне т.нар. Triple Lock, механизъм, който гарантира, че държавната пенсия се вдига всяка година спрямо най-високото от ръста на заплатите, инфлацията или твърди 2.5%.

Заради него от 2011 г. досега държавните пенсии скочиха с над 80%, което вече е непосилно за хазната. На Острова възрастта за пенсиониране вече се вдига на 67 години, а планът е да достигне 68 години до 2046 г., като се очаква сроковете да бъдат съкратени.

Материалът посочва Словакия като пример за държава, която навреме е взела болезнени мерки. След разпадането на Чехословакия през 1993 г., страната наследява твърде щедра система - мъжете се пенсионират на 60 г., а някои жени на 53 г.

Правителството обаче обвързва пенсионната възраст с продължителността на живота, като благодарение на това Словакия ще успее да съкрати наполовина очакваните си държавни разходи за пенсии до 2070 г.

Бунтът на младите

Статията подчертава, че настоящата система ощетява младото поколение - Gen Z и милениалите, което плаща огромни данъци, за да издържа щедрите пенсии на предишните поколения, докато самите млади хора нямат никаква гаранция, че ще получат прилична пенсия в бъдеще.

Изводът е, че концепцията за пенсиониране като "дълга и безгрижна почивка с пътувания и нови коли" приключи.

Бъдещите пенсионери ще трябва да разчитат все по-малко на държавата и все повече на лични спестявания, частни фондове и инвестиции, ако искат да оцелеят.

Всеки европейски политик, който се опита да реформира или ореже пенсиите, рискува да загуби изборите, както се вижда във Франция. Изводът на анализаторите обаче е категоричен: ако държавите не посекат тази „свещена крава“ и не вдигнат драстично възрастта за пенсиониране, Европа я чака банкрут.

Нещо повече – тя е притисната в менгеме – от една страна, скъпата енергия и деиндустриализацията, като видяхме в Германия, свиват икономиката и приходите от данъци, а от друга страна – застаряващото население изисква все по-големи социални разходи, които икономиката вече не може да генерира.