Необичайна гледка в Синеморец. Десетки чували с червен пипер изплуваха на брега (СНИМКИ)

Необичайна гледка изненада посетителите на плажа в Синеморец, където десетки чували с червен пипер са изплували на брега.

Случаят е станал този следобед. Целият плаж е осеян с чували, пълни с подправката, предаде "Нова телевизия".

Снимки и публикации от необичайната находка бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Към момента не е официално установено откъде идват чувалите и дали са част от товар, изгубен от плавателен съд.

През последните дни по Южното Черноморие бяха открити и няколко корабни контейнера, за които се предполага, че са част от товара на потъналия край Шабла контейнеровоз "Contship Jet".

На 3 ноември контейнер-цистерна достигнал скалите в местността "Корабите" край Синеморец. Друг контейнер е беше забелязан на около километър от сушата, а трети заседна край плаж Арапя и къмпинг "Оазис".