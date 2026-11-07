Стряскащи имена на българите. Стигат до съда

Все по-често българи стигат до съдебната зала заради името, което родителите им са решили да им дадат. Най-цветисти са имена на хора в районите на Монтана, Перник, Благоевград и Видин.

В бургаския квартал "Победа" все още могат да се намерят жители, които се казват Силвестър, Арнолд, Касандра, Меси и Роналдо. Около дузина са момчетата, носещи името Исус, има и такива, които носят имената Зайо и Мечо.

Някои имат и доста по-странните имена на животни -

Цаца, Мида, Рибка, Рибчо и дори Сафрида.

В класацията място намират и Пуйчо, Цунда, Ебка, Кобра, Касиерка и Телефонка.

Заради подигравки от околните хората стигат до съдебно дело за промяна на името. Съгласно Закона за гражданската регистрация, ако името опозорява човека, то той има право да настоява за смяна или да не бъде вписано в акта за раждане по съдебен път. Сред желанията за промяна на името със съдебно дело е тенденцията през последното десетилетие за премахване на фамилия "ов", "ев", "ав" от презимето на българските граждани.

"Имаше няколко лица, които са извършили медицинска интервенция за промяна в чужбина, и изглеждат като хора от другия пол. Минавайки през нашето летището, се натъкват на неразпознаваемост", коментира ръководителят на Районен съд – Бургас Евгени Узунов пред Nova.

"През миналата година в нашия съд сме имали 68 такива дела, а за тази – едва 37", добави той.

Интересни са имената на Мамут и Дионисия

от бургаския квартал "Победа". Благозвучни са и Артемида, Афродита, Цезар, Клеопатра и единствената Нефертити в България. В Бургас живее и единствената дама на име Европа, има още Аристотел и Одисей.

Напоследък се връща тенденцията родители да кръщават децата си на традиционните царски и български имена – Асен, Борис, Иван, Георги, Димитър, Калоян, Никола, Боян, Мария, Анна, Елена и Калина.