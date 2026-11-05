Невиждан магазин отваря врати в България

Изграждането на първото по рода си аутлет село в България – Outlet Village Sofia – навлиза на финалната права. Строителните дейности вече достигат 95% завършеност, а официалното му откриване е насрочено за 26 ноември 2026 г.

Проектът въвежда изцяло нова концепция за търговския пазар в страната, съчетавайки аутлет пазаруване на открито с модерна архитектура и технологии от ново поколение.

Комплексът е разположен при северния вход на София – в непосредствена близост до Околовръстния път, магистралите „Хемус“ и „Тракия“, и само на десет минути от летище София. Локацията го превръща в част от огромен търговски клъстер.

Заедно със съседния XOPark Sofia – най-големият ритейл парк на Балканите – и двата големи строителни хипермаркета, районът формира първата в региона дестинация за „пауър шопинг“ с над 100 000 кв. м търговска площ.

Часовникова кула с швейцарски механизъм

Една от архитектурните емблеми на селото ще бъде часовникова кула с прецизен швейцарски механизъм и чешки мотор Elektrohas, избрани заради тихата си работа и ниска консумация на енергия.

Макар визията на комплекса да препраща към традиционната класическа архитектура, инженерните системи, климатизацията и осветлението са напълно съвременни.

Освен това Outlet Village Sofia ще бъде първият умна аутлет дестинация в региона благодарение на партньорството с датската Vemco Group, чиято дигитална платформа проследява потока от посетители и потребителския трафик в реално време.

Търговският микс е почти напълно запълнат, като 96% от площите вече са отдадени.

Посетителите ще открият световни модни и спортни брандове

като BOSS, HUGO, Guess, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Timberland, Napapijri и Nike, наред с с премиум марки, които за първи път стъпват на българския пазар.

За пълния комфорт на гостите на втория етаж ще работи панорамен ресторант с площ от 1500 кв. м, разкриващ гледка към централния площад и Витоша.