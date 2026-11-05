Суперпромоция: Имуществена застраховка от Евроинс с -20% отстъпка до края на януари

Един от големите застрахователи в България - Евроинс, ще предлага имуществена си застраховка за физически лица My Euroins Home с -20% отстъпка до края на януари.

Отстъпката в цената е част от тримесечна промоционална кампания и от нея може да се възползва всеки български гражданин, който в този период застрахова своя дом с продукта в Евроинс.

My Euroins Home е пакетна имуществена застраховка за индивидуални клиенти, която гарантира спокойствие на собственика на застрахованото жилище, че домът му и вещите в него са максимално защитени при неблагоприятно събитие и непредвидени разходи в резултат на настъпили вреди и щети.

Клиентите сами избират и определят на каква стойност да застраховат жилището си и какви рискове да бъдат покрити съобразно индивидуалните си потребности, възможности и предпочитания, без оглед и опис на имуществото. Предлаганите нива на защита са три:

● пакет „Класик“ (пожар, природни бедствия, наводнение и водна авария, случайно счупване на стъкла, аварийни разходи, външно въздействие);

● пакет „Супер“ (пакет „Класик“ + гражданска отговорност към трети лица и електрическа авария);

● пакет „Елит“ (пакет „Елит“ + земетресение, кражба, допълнителни разходи, злополука).

Полицата My Euroins Home може да бъде сключена изцяло онлайн с няколко клика - на www.euroins.bg, или в офис на компанията. В онлайн варианта и за улеснение на клиента, при въвеждане на квадратурата, населеното място и адреса на жилището за застраховане, системата автоматично предлага пазарна стойност, която се базира на оферти „продава“ за съответния район и квартал в най-големия сайт за имоти в България. Клиентът може да промени тази стойност и да я определи самостоятелно с помощта на плъзгач на сайта, а при желание може да добави и стойност за движимо имущество - вещи, техника и обзавеждане, които също да бъдат включени в покритието. Лимитът за недвижимото имущество е 500 000 евро, а за движимото - 25 000 евро.

„Домът е най-ценното пространство за нашите клиенти и сме наясно, че неговата защита е водещ приоритет за нас. С кампанията за My Euroins Home предлагаме не само голяма отстъпка в цената, но лекота, удобство и пълна свобода на избор – независимо дали клиентът предпочита да застрахова жилището си с няколко клика от телефона, или с помощта на експертите в нашите офиси“, посочва София Антонова, член на съвета на директорите на Евроинс.

Повече информация за промоцията, обхвата на покритията и възможността за онлайн сключване на имуществената застраховка на Евроинс - на уебсайта www.euroins.bg в секция My Euroins Home.