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Те съчетават модерни технологии, надеждна производителност и функционалности за динамичното ежедневие
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Те съчетават модерни технологии, надеждна производителност и функционалности за динамичното ежедневие
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С кампанията си A1 отговаря на нуждата от устройства, които не просто предлагат добра цена, а реална стойност
Кампанията обединява модели от водещи брандове, които съчетават висока производителност, модерни AI функционалности и издръжливост
НАП препоръчва на всички данъкоплатци да проверят наличието на стари задължения
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Тази година Черният петък идва по-рано с А1
Промоцията е валидна както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн
Сред тях присъстват едни от най-очакваните премиери и любими семейни филми
Предлагат се с плановете Unlimited, които включват неограничени мегабайти в 5G мрежата на Vivacom
И двата смартфона се предлагат в комбинация с мобилните планове Unlimited на Vivacom
Специални предложения за Motorola G85 5G и Xiaomi 14T серията с Unlimited планове от 20 до 30 юни
Те са съчетание от авангардни технологии, премиум дизайн и висока производителност
Това се смята за временно решение
Пролетната оферта е валидна до 30 април 2025 или до изчерпване на количествата
Експертите на НАП със специални разяснения
За да се възползваме от тази възможност, трябва до края на деня да подадем декларация онлайн
Потребителите могат да проверят онлайн за наличието на стари задължения
Промоционалната кампания включва марки като Apple, Realme, Xiaomi, Samsung и Huawei
HONOR Magic7 Pro вече е наличен за предварителни поръчки от А1