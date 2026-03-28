Последен шанс да платим по-ниски данъци

Физическите лица в България имат последен шанс да се възползват от 5% отстъпка от данъка за довнасяне, като подадат своите годишни данъчни декларации до 31 март 2026 г. Това напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). За да получат отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път и да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с 5%, преди изтичането на крайния срок. Допълнително, те не трябва да имат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

НАП препоръчва на всички данъкоплатци да проверят наличието на стари задължения, преди да заявят ползването на отстъпката, чрез онлайн платформата на агенцията. Това може да се направи лесно и бързо чрез Портала за електронни услуги на НАП, като за достъп е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно от НАП, или квалифициран електронен подпис (КЕП).

От приходната агенция уточняват, че данъчната декларация може да бъде попълнена чрез предварително попълнени данни, които включват информация за получените доходи от трудови правоотношения, хонорари, наеми и други облагаеми доходи. Сред данните в декларацията са и тези за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и лични вноски за осигурителен стаж.

Предварителната попълнена декларация може да бъде потвърдена от данъкоплатците, но е важно те да я прегледат внимателно и да я коригират, ако се налага, преди подаването ѝ.

Тази данъчна кампания е и първата, откакто България стана официално член на еврозоната. Данъкоплатците трябва да имат предвид, че всички стойности в декларациите, подадени за периода до 31 декември 2025 г., се обявяват в левове, но дължимите суми ще трябва да бъдат платени в евро.

Срокът за подаване на данъчните декларации и плащане на данъка за довнасяне е до 30 април 2026 г. Освен онлайн, декларациите могат да бъдат изпратени по пощата или подадени лично в офис на НАП или в някои пощенски станции.





