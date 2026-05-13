Код червено! Връхлита ни опасна магнитна буря

Втората половина на май 2026 г. ще донесе поредица от мощни геомагнитни смущения. Слънчевата активност ще достигне пикови нива. Метеочувствителните хора и страдащите от хронични заболявания трябва да бъдат особено внимателни, пише RBC-Ukraine.

Според прогнозите на астрофизиците, космическото време до 15 май ще остане силно нестабилно:

13 май

Пик на геомагнитната буря. Бурята ще се усили до червено ниво 5. Това е критично ниво, което може да предизвика тежки мигренозни пристъпи и резки скокове в кръвното налягане.

14 май

Бурята постепенно ще отслабне, въпреки че активността ще остане на ниво 3–4 точки. Организмът може да изпитва общо изтощение.

15 май

Магнитосферата ще се стабилизира. Показателите ще се върнат към нормалните стойности, което ще позволи на организма да започне възстановяване.

Какво представлява магнитната буря?

Когато на Слънцето избухнат слънчеви изригвания, към Земята се освобождават облаци от заредени частици. Сблъсъкът им с магнитното поле на планетата причинява смущения в атмосферата. Това не само създава полярни сияния, но може също така да повлияе на вискозитета на кръвта и на човешката нервна система.

Кои са най-застрашени?

Геомагнитна буря с червено ниво (5 точки) може да представлява риск за:

Хора, възстановяващи се след операция

Метеочувствителни хора

Хора със сърдечно-съдови заболявания или хипертония

Възрастни хора и бременни жени

Хора, страдащи от хроничен стрес или силна умора

Най-чести симптоми

По време на пикова слънчева активност хората могат да изпитат:

Главоболие: от лек натиск в слепоочията до силни мигрени

Колебания в кръвното налягане: внезапни скокове дори при иначе здрави хора

Слабост: усещане за тежест и болки в ставите

Проблеми със съня: безсъние или силна сънливост през деня

Тревожност: вътрешно напрежение без очевидна причина

Как да се предпазите: съвети от експерти

За да се намали въздействието на магнитните бури върху организма, лекарите препоръчват:

Избягвайте стимуланти. Кафето, силният чай и алкохолът могат да натоварят кръвоносните съдове в тези дни.

Поддържайте добра хидратация. Пийте повече негазирана вода, за да подпомогнете разреждането на кръвта и да намалите натоварването върху сърцето.

Намалете физическата активност. Избягвайте интензивните тренировки. Спокойната разходка в парка е по-добър избор.

Спазвайте по-лека диета. Ограничаването на солените храни може да помогне за предотвратяване на задържането на течности и отоците.

Дръжте лекарствата си наблизо. Уверете се, че медикаментите за кръвно налягане или главоболие са ви под ръка.

