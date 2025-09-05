Vivacom с атрактивна кампания с отстъпки до 40% за популярни 5G смартфони

Vivacom посреща есенния сезон с атрактивна кампания с до 40% отстъпки за три от най-актуалните смартфони на пазара. В промоцията са включени HONOR Magic7 Lite 5G, Motorola Edge 60 5G и Realme 14 Pro 5G– устройства, които комбинират висока производителност, дълъг живот на батерията и модерен дизайн. Промоционалните цени са валидни при покупка в комбинация с плановете Unlimited от Vivacom както в магазините, така и онлайн.

HONOR Magic7 Lite 5G има 6.78-инчов дисплей с резолюция 1224x2700 и 108MP камера с възможност за 4K видео. Батерията е с капацитет 6600 mAh и заедно с 6/12 GB RAM предоставя надеждна работа в динамичното ежедневие. Устройството работи с високопроизводителния процесор Snapdragon 6 Gen 1, който осигурява плавна работа с приложения, игри и мултимедия.

Motorola Edge 60 5G предлага pOLED дисплей със 144Hz честота на опресняване, гарантиращ изключително гладко визуално изживяване – както при скролване, така и при гледане на видео. Устройството е с чипсет Dimensity 7300, оптимизиран за енергийна ефективност и стабилна скорост на работа. 50MP камера с оптична стабилизация улавя детайли с прецизност, дори при снимане в движение. Моделът разполага с 8GB RAM и батерия от 5200 mAh с 68W TurboPower зареждане, което поддържа телефона в постоянна готовност.

Realme 14 Pro 5G впечатлява с 50MP основна камера и батерия от 6000 mAh с 45W зареждане – идеална за активни потребители, които използват телефона си интензивно в забързаното си ежедневие. С 8GB RAM и Dimensity 7300 Energy чипсет, смартфонът предоставя гладка и енергийно ефективна работа, независимо дали става дума за стрийминг, приложения или мобилни игри.

И трите модела се предлагат с плановете Unlimited, които включват неограничени мегабайти в 5G мрежата на Vivacom с най-голямо покритие в България, неограничени минути към всички национални мрежи, както и включени роуминг MB в 13 дестинации извън ЕС.

Повече информация на vivacom.bg.

