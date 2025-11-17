Смартфони за 0.50 € | 0.98 лв. в брой ексклузивно онлайн от Vivacom през ноември

Vivacom стартира ноемврийска кампания с ексклузивна оферта за избрани 5G смартфони само за 0.50€ /бр. | 0.98 лв. при еднократно плащане. Промоцията е валидна до 30 ноември единствено онлайн и включва три модела, които обединяват модерен дизайн, мощност и изгодни условия с атрактивните Unlimited планове.

Първото предложение е ZTE Blade A76 5G - смартфон със 6.75-инчов дисплей, 4 GB RAM и 128 GB вградена памет. Моделът разполага с мощна 5000 mAh батерия и стабилна 5G свързаност, което го прави практичен избор за ежедневна употреба. Дисплеят с честота на опресняване 90Hz гарантира плавна работа, а основната AI камера е с резолюция 50 MP. Моделът може да бъде закупен с 24-месечен договор за плановете Unlimited 20, Unlimited 200 и Unlimited MAX.

Сред акцентите в промоцията е и новият модел на телекома Vivacom 5G Pro - устройство, създадено в партньорство с водещи производители и проектиран така, че да отговори на нуждите на потребителите. Смартфонът впечатлява с 6.6-инчов IPS дисплей, 8-ядрен процесор и множество технологични функционалности. Основната камера е с резолюция 108 MP, допълнена от втори 2MP сензор, а батерията от 5000 mAh осигурява дълга автономност през целия ден. Вътрешната памет е 256 GB - идеална за снимки, видео и приложения. Подходящ за потребители, които търсят баланс между мощност и достъпна цена, моделът се предлага в комбинация с 24-месечен договор за план Unlimited 200 и Unlimited MAX.

Третият модел в кампанията – Samsung Galaxy A36 5G предлага 6.7-инчов Super AMOLED+ дисплей с честота на опресняване 120Hz, осигуряващи наситени цветове и плавно скролване. Снабден с чипсет Snapdragon 6 Gen3, 128 GB памет, както и тройна задна камера (50 MP + 8 MP + 5 MP), телефонът е балансирано решение за динамичното ежедневие. Оптимизираните производителност, екран и камера го превръщат в чудесен спътник за работа, забавление и всички важни моменти. Вграден сензор за пръстов отпечатък в дисплея осигурява удобен и сигурен достъп. Моделът се предлага с 24-месечен договор за план Unlimited MAX.

Повече информация за промоцията и условията може да откриете тук.

