Вълшебна Коледа с Vivacom с премиум смартфони на лизинг без оскъпяване 

Коледа идва с магия, светлини и възможност за най-хубавите поводи да зарадваме любимите си хора с подаръка, който наистина искат. Vivacom предлага серия от празнични предложения за своите клиенти, за да допринесе за една истински вълшебна Коледа с Vivacom. Телекомът предлага специална селекция от избрани смартфони на лизинг без оскъпяване в сравнение с цената при еднократно плащане при скл. на 24-м. договор за Unlimited 200/MAX и с включени подаръци към някои от тях. Офертите са валидни от 10 декември 2025 г. до 8 януари 2026 г. при сключване на договор с план от семейството Unlimited.

Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg. А до 04.01.26 всички нови и текущи абонати на Vivacom с мобилни услуги на тарифни планове Unlimited и Unlimited Traffic ще могат да сърфират на максимална скорост в 5G мрежата на Vivacom*. Телекомът премахва ограниченията на скоростите на плановете и дава пълна свобода на своите абонати да се възползват от всички предимства на 5G мрежата с най-голямото покритие в България**.

Първото празнично предложение е Samsung Galaxy S25+, 512 GB. Интерфейсът One UI 7 и AI асистентите осигуряват интуитивно изживяване, а подобрената Circle to Search функция разпознава текст, имейли и линкове. Камерата с 50 MP ултра широк сензор и 10-битов HDR запис позволява да запечатете празничните моменти с изключителна яснота, дори при ниска осветеност. Мощният Snapdragon 8 Elite чип гарантира плавна работа, а новите инструменти като Audio Eraser и Virtual Aperture повишават творческите възможности.

За феновете на компактния дизайн, Xiaomi 15 5G, 512 GB е отличен избор. Той идва в черен цвят и с 6,36-инчов AMOLED дисплей, TÜV сертификат за за ниски нива на синя светлина, щадящи очите. Основната камера е Leica с 50 MP сензор, а телефото и ултраширокоъгълната камера позволяват гъвкавост при снимки. В празничния комплект е включена и Bluetooth колонка подарък за още по-добро мултимедийно изживяване.

Подходящ за любителите на мобилната фотографи, в елегантен сив цвят се предлага HONOR Magic7 Pro 5G, 512 GB. Той съчетава фотография от най-висок клас и издръжлива батерия. OLED дисплеят с яркост до 5000 нита предлага впечатляваща визуализация, а 200 MP перископска камера и 100-кратно увеличение гарантират детайлни кадри. Устройството поддържа 100 W бързо и 80 W безжично зареждане, а в комплекта са включени и безжични слушалки Buds Clip – идеалният завършек на празничния подарък.

За ценителите на дизайна, Motorola Razr 60 Ultra 5G /512 GB в лимитиран цвят Pantone Mountain Trail и с корпус от истинско дърво, комбинира иновация и индивидуалност. Външният 4-инчов дисплей с честота до 165 Hz осигурява достъп до основни функции без нужда от отваряне, а системата от 50 MP камери и moto ai функции гарантира впечатляващи снимки. Устройството е с рейтинг IP48 и е сред най-елегантните и устойчиви сгъваеми модели на пазара.

Всички предложения са валидни в търговската мрежа на Vivacom и онлайн на vivacom.bg при сключване на нов договор или преподписване с план Unlimited 200/MAX. Плановете включват неограничени мегабайти и минути в 5G мрежата с най-голямо покритие в страната.

---

* От 21.11.25 г. до 04.01.26 г. всеки абонат на Unlimited или Unlimited Traffic може да се възползва от макс. скорост в 5G/4G/3G/2G мрежата на Vivacom без допълнително заплащане. Макс. скорост не важи в роуминг, зависи от използваното устройство и състоянието на мрежата и е в рамките на технологичните ѝ ограничения. Повече на vivacom.bg.

** Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

