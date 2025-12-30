Млади изследователи от Златоград и Бенковски с реални действия за опазване на река Върбица

Ученици, учители и доброволци се включиха в проекта „За чиста река Върбица“, реализиран от сдружение „Младежки приоритети“. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Vivacom Регионален грант и цели да ограничи замърсяването по поречието на реката като изгради дългосрочна екологична ангажираност сред младите хора в Златоград и Бенковски.

Проектът обхваща редица дейности – от водни експерименти с интелигентни тестери в средните училища, през образователни игри в три детски градини и доброволчески акции за почистване до мащабна информационна кампания в социалните мрежи. С помощта на учениците бяха измерени 6 ключови параметъра за чистота на водата, а в най-замърсените участъци доброволците поставиха информационни табели за вредите от замърсяване.

„Река Върбица свързва не само природата, но и хората в нашия регион. Чрез този проект показахме на младите, че могат да бъдат изследователи, защитници и вдъхновители на промяна. Най-важният резултат е, че успяхме да провокираме мислене, действия и активен обществен диалог“, коментираха от СНЦ „Младежки приоритети“.

Като част от проекта, бяха заснети видеа с дрон, които показват състоянието на реката преди, по време и след почистванията от доброволците. Също така, те създадоха 15 образователни флаера и 4 кратки видеа, които използваха за информиране на местните общности в социалните мрежи. Нещо повече, учениците изпратиха и предложения за конкретни мерки за опазването на река Върбица до общините.

„Подобни проекти показват колко голямо въздействие може да има един ученически експеримент, когато е подкрепен с добра идея, силно местно участие и съмишленици. Радваме се, че чрез Vivacom Регионален грант дадохме сцена на една инициатива, която свързва екологията с образованието и ангажира истински младите хора“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Сдружение „Младежки приоритети“ продължава активната комуникация с местните власти и общности в региона, като единствената работеща неправителствена организация на територията на двете общини – Златоград и Бенковски, с цел да подобри екологичната среда и ангажираността на хората към опазването ѝ.

Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна програма на телекома. За десет години инициативата е подкрепила 128 проекта от цялата страна с над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com