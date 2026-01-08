Новият премиум модел HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold вече е във Vivacom

Vivacom стартира продажбите на най-новия шедьовър в портфолиото на Huawei - HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition. Този изключителен смарт часовник е наследник на първото поколение златно устройство на бранда и бележи нов етап в развитието на премиум сегмента, съчетавайки в себе си майсторството на традиционното часовникарство с върховите постижения на съвременните инженерни технологии.

Дизайнът на новия HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition е вдъхновен от стремежа към съвършенство и е създаден за тези, които не правят компромис със своя личен стил. Устройството впечатлява с инкрустации от 18-каратово и 24-каратово злато, които нежно обгръщат пурпурния керамичен панел (безел), създавайки усещане за непреходна елегантност.

Всяка линия е прецизно изработена, за да подчертае луксозния характер на часовника, като същевременно запазва неговата функционалност и устойчивост. Използването на иновативни материали като аморфен метал за изработката на корпуса и пурпурно-титаниева верижка с акценти от 24-каратово златно покритие гарантират, че този аксесоар е колкото красив, толкова и издръжлив в най-екстремни условия.

В технологично отношение HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition дефинира нови хоризонти, като предлага пълна автономност чрез поддръжка на eSIM карта за разговори и интелигентно AI шумопотискане за кристално качество на звука. Потребителското изживяване е изведено на ново ниво с мултисензорната X-TAP технология за интуитивно управление, докато възможностите за гмуркане на дълбочина до 150 метра поставят модела далеч отвъд стандартите в индустрията, допълнени от уникална сонарно-базирана комуникация под вода. Часовникът е напълно съвместим с операционните системи iOS и Android, като интегрира и изключително полезни за местния пазар функции като тренировъчен гласов асистент на български език и възможност за безконтактни NFC плащания чрез приложението Quicko Wallet.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition се предлага с лимитирани бройки и със срок на доставка 30 дни след заявка в магазинната мрежа на Vivacom.

