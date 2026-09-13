Свалиха ли веригите цените? Репортерска проверка на СТАНДАРТ
Какви са резултатите от партньорската инициатива “Кошница с грижа”
Следете всички новини, анализи и коментари за Промоция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какви са резултатите от партньорската инициатива “Кошница с грижа”
Очаквайте още атрактивни празнични оферти, подходящи за подарък за любими хора
Сред акцентите в промоцията е и новият модел на телекома Vivacom 5G Pro
Офертата е валидна до 9 ноември 2025 г. и е достъпна както във физическите магазини, така и онлайн
Интегрираната Apple Intelligence прави ежедневието още по-лесно
Промоционалната кампания за внасяне на левове по сметка и в депозити без такса продължава до 31.10.2025 г.
Телекомът предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски
Офертите са валидни при сключване на 24-месечен договор с плановете Unlimited 200 или Unlimited MAX
Кисело мляко, няколко вида месо и хляб сега са на още по-ниски цени
„Защитен дом“ се предлага на атрактивни условия с 40% отстъпка
Магазините за детски играчки, дрехи и обувки също стартираха период на намаления
Специалната оферта е валидна както за нови, така и за настоящи клиенти на Vivacom до 31 май
Промоционалната кампания включва марки като Samsung, Apple, Motorola, HONOR и други
Използването на приложението носи и допълнителни предимства
Причината е забавянето на бюджета
Вземи нов смартфон с до 80% отстъпка през октомври
Избирай между модели на Apple, Samsung, Xiaomi и TCL
Кои телевизори участват в кампанията?
Потребителите на Free2Go получават 24 000 МВ на максимална скорост на цена от 12 лв.
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