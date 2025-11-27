Vivacom предлага Samsung Galaxy S25 FE и Samsung Galaxy S25 Edge с ексклузивна отстъпка

Месец преди най-светлите празници за годината Vivacom предлага серия от празнични предложения за своите клиенти под надслов „Вълшебна Коледа с Vivacom”. Телекомът предлага ексклузивна отстъпка до 306.78 € | 600 лв. за два от най-новите модели на Samsung - Galaxy S25 FE и Galaxy S25 Edge. Промоцията е валидна до 30 ноември 2025 г. и важи при покупка на устройствата в комбинация с 24-месечен договор за план Unlimited MAX.

Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg. А до 04.01.26 всички нови и текущи абонати на Vivacom с мобилни услуги на тарифни планове Unlimited и Unlimited Traffic ще могат да сърфират на максимална скорост в 5G мрежата на Vivacom*. Телекомът премахва ограниченията на скоростите на плановете и дава пълна свобода на своите абонати да се възползват от всички предимства на 5G мрежата с най-голямото покритие в България**.

Samsung Galaxy S25 FE впечатлява с отлична производителност и усъвършенствани AI функционалности. Смартфонът разполага с 6.7-инчов Dynamic AMOLED 2X Full HD+ дисплей, тройна камера с 50 MP основен обектив, батерия с капацитет 4900 mAh и супер бързо зареждане. Десетядреният процесор Exynos 2400, 8 GB RAM и 128 GB вътрешна памет осигуряват висока скорост и ефективност. Устройството използва Android 16 с интерфейс One UI 8, който комбинира интуитивна навигация и интелигентни решения чрез Galaxy AI. В допълнение, функциите Audio Eraser и Auto Trim улесняват обработката на видео съдържание.

Другият модел, Galaxy S25 Edge, е премиум изборът в серията - с елегантен титаниев корпус с дебелина едва 5.8 мм и впечатляващ 6.7-инчов Dynamic AMOLED 2X QHD+ дисплей с ProScaler технология и 120Hz честота на опресняване. Устройството разполага с 2 основни камери, като широкоъгълният обектив е с резолюция 200 MP и е оборудван с функции като Best Face, Audio Eraser и Generative Edit, осигуряващи забележително качество на снимките с помощта на Galaxy AI.

Очаквайте още атрактивни празнични оферти, подходящи за подарък за любими хора.

Повече информация ще откриете тук.

--------------------------------------

* От 21.11.25 г. до 04.01.26 г. всеки абонат на Unlimited или Unlimited Traffic може да се възползва от макс. скорост в 5G/4G/3G/2G мрежата на Vivacom без допълнително заплащане. Макс. скорост не важи в роуминг, зависи от използваното устройство и състоянието на мрежата и е в рамките на технологичните ѝ ограничения. Повече на vivacom.bg.

** Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

