Ученици от Хасково превърнаха своя иновация в реално решение за чиста вода

Проектът „Вода за бъдещето“, реализиран с подкрепата на Vivacom Регионален грант и в партньорство с фондация „Хало“, се превърна в устойчиво решение за подобряване качеството на питейната вода в Хасково. След тригодишна разработка на собствена система за пречистване на вода, ученици от Хасково успяха да внедрят технологията си в три ключови обществени локации – ФСГ „Атанас Буров“, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и Младежки център-Хасково.

Проектът надгражда ученическа иновация и я превръща в реална инфраструктура, преминала през всички административни и технически стъпки – от привеждане в съответствие с изискванията на РЗИ и монтаж на филтриращите системи до обучение на доброволци за поддръжката им. Така ученици, учители и млади хора от града вече имат достъп до пречистена вода с намалени нива на желязо, манган и уран, както и с по-добри вкусови качества.

„За нас този проект беше не просто внедряване на нещо ново, а изграждане на общност. Той вдъхнови целия град и постави на дневен ред важна екологична тема. Благодарение на Vivacom Регионален грант не просто реализирахме технология, а дадохме сцена на младите хора да бъдат двигател на промяната“, споделят от екипа на проекта „Вода за бъдещето“.

В хода на реализацията, проектът се сблъска с неочаквано предизвикателство – през май 2025 г. РЗИ-Хасково издава забрана за използване на питейната вода в града поради превишени нива на радиационна активност. Макар разработената от екипа система успешно да филтрира вредни метали, тя не е проектирана за неутрализиране на радиоактивни вещества. Вместо да спре инициативата, екипът добавя и допълнителен образователен модул – серия от срещи и дискусии, посветени на опазването на природните ресурси, чистата вода и отговорното потребление.

„Проектът „Вода за бъдещето“ е пример за това как силата на една ученическа идея, подкрепена с правилните ресурси и доверие, може да се превърне в реално решение с устойчиво въздействие. За нас във Vivacom е вдъхновяващо да виждаме как млади хора не просто създават иновации, а изграждат активни общности около значими каузи“, сподели Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“, Vivacom.

Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна програма на телекома. За десет години инициативата е подкрепила 128 проекта от цялата страна с над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

