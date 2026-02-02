Държавата, местната власт и браншът се обединиха за вписване на розопроизводството в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

Община Казанлък бе домакин на дискусионна среща, организирана от Министерството на земеделието и храните и Браншовата национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ на тема: „Насърчаване на регионалното и международното сътрудничество за опазване на селскостопанското нематериално културно наследство на Розовата долина в Република България“.



Целта на срещата бе представяне на инициативата на браншовата национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика" и министерство на земеделието и храните, в партньорство с Община Казанлък за подавате на апликационни форми за регистрация на Розовата долина, като нематериално културно наследство към ЮНЕСКО и регистрация в глобалната селскостопанска система към ООН- “FAO“.



В срещата взеха участие:

Гергана Андреева- изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, представител на министерство на земеделието и храните в лицето на Петър Кировски-директор Дирекция "Растениевъдство”, Амелия Гешева, представляваща министерството на туризма, Дафинка Прокопова, представляваща министерство на външните работи, Ирена Тодорова-изпълнителен директор на Регионален център София- ЮНЕСКО, ректорът на селкостопанска академия-проф. Стефан Гандев, кметове на общини, розопроизводители, розопреработватели, както и представители на културни институти.



Всички присъстващи изразиха безапелационна подкрепа за инициативата за регистрация на Розовата долина, като нематериално културно наследство към ЮНЕСКО.



„Нека с тази инициатива, подета от Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма и Министерството на външните работи, с активната подкрепа на браншовата организация, поставим розопроизводството, като национална култура и традиция, която обичаме, защитаваме и чрез която представяме България пред света. Присъствието на представители на три министерства и на бранша показва, че тази кауза има сериозна институционална подкрепа“, заяви кметът на Община Казанлък Галина Стоянова.



По време на срещата бяха обменени експертни мнения и очертани възможности за регионално и международно сътрудничество, насочени към съхраняване на традициите и повишаване на международната разпознаваемост на Розовата долина, продуктите и културата й, като уникално културно и земеделско наследство.





