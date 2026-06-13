Малки “Принцеси на розата“ оживиха магията на Розовата долина в Казанлък
Със своето творчество и ентусиазъм малките участници доказаха, че сътворяването на чудеса е повече от лесно
Следете всички новини, анализи и коментари за Розовата долина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Със своето творчество и ентусиазъм малките участници доказаха, че сътворяването на чудеса е повече от лесно
Всички присъстващи изразиха безапелационна подкрепа за инициативата за регистрация на Розовата долина, като нематериално културно наследство към ЮНЕСК...
Изданието включва десет ключови дестинации
Изданието включва десет ключови дестинации