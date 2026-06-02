Малки “Принцеси на розата“ оживиха магията на Розовата долина в Казанлък

Казанлък отново се изпълни с детски усмивки, красота и вдъхновение по време на спектакъла „Принцеси на Розата – 2026“.



Вълнуващото събитие събра на една сцена деца от детските градини в общината, които чрез музика, танц и театър пресъздадоха историята за силата на петте елемента – Земя, Вода, Въздух, Топлина и Любов.



Кулминация на празника беше церемонията по коронясването на малките „Принцеси на Розата“, извършена от Царица Роза 2026 Деница Малчева и нейните подгласнички Йоана Мицева и Анжела Иванова.



Община Казанлък подари на всички малки принцеси корони и ленти и изразява своята благодарност към всички деца, учители, родители, културни дейци и партньори, които допринесоха за реализирането на този красив празник.



Със своето творчество и ентусиазъм малките участници доказаха, че сътворяването на чудеса е повече от лесно.



Община Казанлък поздравява всички малки принцеси и им пожелава да пазят в сърцата си духа на Розовата долина и любовта към родния край.





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