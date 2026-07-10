Стара Загора отново е домакин на турнира по плуване за деца „Синьо лято“

„Синьо лято“ ще стартира на 11 юли 2026 г. в Общинският плувен басейн. Стара Загора ще посрещне близо 320 малки плувци от 27 клуба в България на възраст от 8 до 12 години. Надпреварата ще протече в два състезателни полудни, а началото ще бъде в 09.30 часа.

Организатори на турнира са СКП „Траяна“ и Българска федерация плувни спортове с подкрепата на Община Стара Загора.

Поради провеждането на турнира Плувният басейн няма да работи с граждани днес, 10.07.2026 г., след 17.00 ч., както и в събота, 11.07.2026 г. От неделя, 12.07.2026 г., басейнът ще възобнови обичайното си работно време.

Всички любители на плуването са добре дошли да подкрепят състезателите.

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