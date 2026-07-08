Стара Загора търси своята Царица на Августиада 2026

Записването за конкурса продължава до 31 юли, а XIV Фестивал на виното и

културното наследство „Августиада“ ще събере ценители на виното,

кулинарията и културното наследство от 25 до 27 септември на Античната

улица на Августа Траяна



Започна записването за конкурса „Царица на Августиада 2026“ - едно от

най-очакваните събития в програмата на XIV Фестивал на виното и

културното наследство „Августиада“. Фестивалът се реализира с подкрепата

на Община Стара Загора, а тази година за първи път ще се проведе отново

изцяло на открито на емблематичната Антична улица на Августа Траяна

пред Регионалния исторически музей.

За четиринадесета поредна година „Августиада“ ще превърне Стара Загора в

място за среща на винопроизводители, кулинарни майстори, представители

на туристическия сектор и ценители на културното наследство, като

съчетае богатството на тракийската история, винените традиции и

съвременната кулинарна култура.

Още с началото на записването конкурсът предизвика сериозен интерес,

около 35 участнички вече са заявили желание да се включат в надпреварата

за короната на „Царица на Августиада 2026“. Записването продължава до 31

юли, а участие могат да заявят момичета и млади жени на възраст от 16 до

25 години, без ограничение за височината.

Предварителният кастинг ще се проведе в първите дни на септември в

Държавна опера - Стара Загора. Победителката ще бъде избрана на 25

септември на специално изградената сцена на Античната улица по време на

официалното откриване на фестивала, а вечерта ще завърши с впечатляващо

лазерно шоу.

От 25 до 27 септември Стара Загора отново ще бъде домакин на едно от

най-значимите винени и културни събития в България. Програмата започва с

международна конференция в Регионалния исторически музей, след която

традиционното дефиле на винарни, шеф-готвачи, музикални състави и

кандидатките за „Царица на Августиада“ ще премине по централните улици

на града до сцената на Античната улица. След официалното откриване

посетителите ще могат да разгледат тридневното изложение на

производители на вино и кулинарни продукти.

Вторият фестивален ден ще предложи майсторски клас с отличените вина от

XV Балкански международен винен конкурс, а вечерната гала програма ще

завърши с впечатляващо дрон шоу. В последния ден посетителите ще

определят своите фаворити, като ще бъдат отличени вината, получили

най-много гласове, както и виното, което ще получи правото да носи знака

на „Августиада“.

Августиада 2026 вече привлича и първите международни участници. Участие

са заявили три компании от Република Молдова - S.R.L. „VIKAGRO GRUP“,

S.R.L. „AMI-AGRO GROUP“ и CAIREAC SNEJANA IVAN, като се очаква към тях

да се присъединят още изложители от България и чужбина.

Записването за конкурса „Царица на Августиада 2026“ продължава до 31 юли

чрез онлайн формуляра за регистрация.



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