Туристическият информационен център отново кани децата на безплатната разходка „Стара Загора и нейните талисмани“

Туристическият информационен център отново кани всички любознателни деца на възраст от 6 до 12 години да се включат в любимата безплатна градска разходка „Стара Загора и нейните талисмани“. Следващото издание ще се проведе на 9 юли 2026 г. (четвъртък) от 10.00 часа.

Обиколката е част от лятната програма на Община Стара Загора, чиято цел е да осигури на малките жители на града интересни, полезни и вдъхновяващи преживявания през ваканцията.

По време на разходката децата ще научат любопитни факти за емблематичните талисмани на Стара Загора и ще открият интересни места в града по забавен и увлекателен начин.

Следващата дата, на която инициативата ще се проведе през лятото, е 26 август 2026 г. (сряда).

Желаещите могат да се запишат в Туристическия информационен център на адрес: бул. „Руски“ № 27, на телефон 042/627-098 или чрез онлайн формуляра .

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