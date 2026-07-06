С легендарно „Балканче“ около България: Мартин Гергов пристига в Русе

Русе ще посрещне на 8 юли един от най-известните български ултравелосипедисти – Мартин Гергов, който обикаля България с емблематичния велосипед „Балканче“.

Жителите и гостите на града ще могат да се срещнат лично със спортиста между 8:00 и 9:00 часа в специална шатра пред Съдебната палата, където той ще разкаже повече за необичайното си приключение и предизвикателствата по маршрута.

Обиколката започна на 26 юни, а трасето е с обща дължина около 2430 километра. То преминава през планински проходи, равнинни участъци и десетки населени места в цялата страна.

Мартин Гергов неслучайно е сред най-разпознаваемите имена в българския ултраколоездачен спорт. Той е бивш професионален военен, четирикратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвърти в света по мъртва тяга. Освен това е телевизионен водещ, фитнес треньор и автор на над 1500 публикации в онлайн и печатни медии.

В края на 2025 г. Гергов осъществи друго впечатляващо постижение, като измина с велосипед маршрута София – Дубай, преминавайки през Гърция, Турция, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Настоящата обиколка има специална кауза – да покаже красотата на България през погледа на легендарното българско „Балканче“, превърнало се в символ за няколко поколения.

По време на срещата в Русе посетителите ще могат да чуят любопитни истории от неговите пътешествия, да научат повече за подготовката за подобни експедиции и да се запознаят отблизо с велосипеда, с който той изминава хиляди километри.

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