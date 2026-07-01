Стара Загора изпраща златните медалисти на финала на World Mathematics Invitational в Токио

Днес Община Стара Загора посрещна златните медалисти, които ще представят града ни на световния финал на математическото състезание World Mathematics Invitational (WMI) 2026. Престижната надпревара ще се проведе от 10 до 14 юли 2026 г. в Токио, Япония.

Домакини на срещата бяха кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова. Част от 13-те златни медалисти присъстваха заедно със своите родители и с ръководителя на групата Любомир Любенов.

Кметът Живко Тодоров поздрави децата и техните семейства за впечатляващите постижения. „Науката и знанието ще ви направят достойни граждани. Стара Загора се гордее с вас“, заяви той. От името на Община Стара Загора кметът пожела на младите математици здраве и успех и ги увери, че Общината ще продължи да подкрепя тяхното развитие и бъдещи изяви.

Заместник-кметът Надежда Чакърова също поздрави участниците. „Това е най-хубавата част от работата ни – да виждаме, че децата имат желание да се развиват“, каза тя. Надежда Чакърова благодари на родителите, учителите и учениците за постоянството, мотивацията и достойното представяне на Стара Загора пред света.

Ръководителят на групата Любомир Любенов припомни, че първото участие на старозагорски ученици в подобно международно състезание е било през 2015 г. в Сингапур. По думите му интересът и броят на участниците от Стара Загора нарастват с всяка изминала година.

От своя страна родителите изразиха благодарност към ръководството на Община Стара Загора за последователната подкрепа, която оказва на младите таланти.

На срещата присъства и Радослав Балкански – златен медалист и бивш възпитаник на Любомир Любенов, представял Стара Загора на престижни международни състезания и олимпиади по математика. Той пожела успех на младите участници и сподели с тях ценни съвети преди предстоящия финал.

На събитието присъстваха още началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова и директорът на ЦПЛР – Стара Загора д-р Милен Алагенски.

За световния финал в Токио ще заминат общо 27 деца от Стара Загора, като 13 от тях са златните медалисти, чието участие е подкрепено от Община Стара Загора. Сред участниците има ученици от различни възрастови групи – от подготвителен клас до зрелостници, които ще представят достойно България и родния си град на едно от най-престижните международни математически състезания.

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