Ранен щъркел беше спасен в Етрополе

След подаден сигнал на дежурния телефон на Община Етрополе беше спасен млад щъркел, който в продължение на три дни е стоял неподвижен в района на ул. „Крушака“, без да може да лети и да си осигурява храна и вода.

Веднага след получаването на сигнала екологът на Общината Ина Петрова посети мястото и птицата беше прибрана на сигурно. При последвалия ветеринарен преглед е установена луксация на раменната става, най-вероятно получена след сблъсък с жица по време на полет.

В следващите два дни за младия щъркел се грижи Венета Златева, началник на отдел „Екология“ към Община Етрополе, която го настанява в двора на дома си. Тъй като птицата не може да се храни сама, тя я храни внимателно с обезсолена цаца, като храната се поставя директно в клюна. В грижите се включва и баща ѝ Цанко Нинов, председател на ТД „Старопланински турист“. Именно хората, които се грижат за младия мъжки щъркел, му дават и името Тошко.

След положените на място грижи Тошко е транспортиран до Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, където ще продължи лечението и възстановяването му. Оттам са предоставили индивидуален код, чрез който хората, помогнали за спасяването му, ще могат да следят състоянието му.

Добрата новина е, че според специалистите щъркелът има възможност да се възстанови.

Случаят още веднъж показва колко важна е навременната реакция при сигнал за бедстващо диво животно и колко много могат да означават човешката грижа и отговорност, когато животът на едно животно зависи от тях.