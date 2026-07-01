Етрополе отново привлече гости от страната и чужбина

Пъстри носии, забавни костюми, чувство за хумор и хиляди усмивки превърнаха улиците на Етрополе в сцена на едно от най-колоритните събития в България. Делегации на зетьове от цялата страна дефилираха в традиционното празнично шествие, облечени с атрактивни тематични костюми, които предизвикваха усмивки, аплодисменти и десетки снимки от жителите и гостите на града.

Но XX-тия юбилеен Международен събор на зетьовете не беше просто фестивал. Той се превърна в празник на общността, в който най-голямото впечатление направи не сцената, а хората – и кметът, който през цялото време беше сред тях.

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров не остана само официален домакин. Той посрещаше лично делегациите, разговаряше с гостите, вървеше редом със зетьовете по време на шествието, какъвто е и самият той, снимаше се с десетки хора и споделяше всяка емоция с тях. Именно тази непосредственост беше многократно коментирана от присъстващите, които не криеха радостта си, че кметът е част от празника, а не просто негов наблюдател.

По време на концертите инж. Владимир Александров излезе на сцената неведнъж. Заедно с местни изпълнители той изпя песента „Детелини“ на великата Лили Иванова, а по-късно прие поканата на Поли Паскова да изпълнят заедно емблематичната песен „Йорговани“. Народната певица благодари за топлото посрещане и призна, че е останала впечатлена от промяната в Етрополе, който днес вижда като красив, чист и подреден град.

Един от най-силните моменти безспорно беше вечерта, в която за първи път прозвуча официалният химн на Етрополе – „Песен за моя град“. Хиляди жители и гости изпълниха до краен предел централния площад и станаха свидетели на исторически миг. Под бурните аплодисменти на публиката изпълнението на Вили Рай, Цветелина Василева и Софи Маринова развълнува присъстващите, които посрещнаха новия символ на града на крака. Така празникът започна с момент, който вече се определя като един от най-емоционалните в съвременната история на Етрополе.

В приветствието си кметът заяви, че само за няколко дни публикациите на Община Етрополе са достигнали над половин милион гледания – знак, че случващото се в малкия балкански град вече привлича вниманието далеч извън неговите граници. Той благодари на детските градини, училищата, читалищата, спортните клубове, неправителствените организации и местния бизнес, които заедно превръщат идеите в реалност и доказват, че когато една общност е обединена, печелят всички.

След историческата премиера на химна инж. Владимир Александров връчи почетни плакети на трите изпълнителки – Вили Рай, Цветелина Василева и Софи Маринова, както и благодарствени адреси на всички творци, участвали в неговото създаване.

През трите празнични дни градът живя с ритъма на традициите. Кулинарното шоу на Ути Бъчваров, футболният двубой между „Снахите Юнайтед“ и „Зетьовете Сити“, изложбите, филмовите прожекции, концертите, кукерските изпълнения, откриването на паметника на Николай Коев – Кофето и възстановката на легендата за Зольовската чешма събраха хиляди посетители и превърнаха Етрополе в една от най-живите сцени на българския фолклор и хумор.

XX Международен събор на зетьовете показа, че когато традициите се пазят с уважение, а местната власт е близо до хората, един празник може да се превърне в национално събитие. И именно това направи Етрополе – събра хиляди хора, обедини поколения и показа, че най-голямата сила на един град са неговите хора.

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