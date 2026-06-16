Кметът на Община Етрополе с поредно национално признание за развитието на общността

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров получи поредно престижно отличие за работата на местната администрация и развитието на общината. Наградата беше връчена лично от ректора на УНСС проф. Димитър Димитров и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова по време на церемонията „Награди на УНСС за най-добра администрация 2025“, проведена в Университета за национално и световно стопанство.

Община Етрополе беше наградена със специалната награда „Духът прави силата“ за последователните усилия през 2025 година за развитие на местната общност чрез инвестиции в туризма, спорта, социалните услуги и модерното местно управление. Отличието е признание и за активната роля на общината в инициативи, насочени към подобряване качеството на живот, здравната профилактика, социалната подкрепа и развитието на човешкия капитал.

При връчването на наградата проф. Димитър Димитров подчерта динамичното развитие на Етрополе през последните години:

„С новото ръководство на Община Етрополе в лицето на кмета инж. Владимир Александров има много нови неща, които се правят за града. Това е един жив град, в който много се залага на спорта и на социалните активности, на работата в самия град. Община Етрополе развива футбола за младите хора и там е школата на Христо Стоичков, развиват се плувните спортове с олимпийската шампионка Таня Богомилова, развива се волейболът, строят се зали, създават се възможности за децата в партньорство с Любо Ганев и когато към това се добавят социалните услуги и инфраструктурата, резултатите са налице.“

В своето обръщение кметът инж. Владимир Александров благодари за високото признание и подчерта значението на отличието за цялата общност:

„Благодаря ви! Изключителна чест за мен е днес да бъда част от това събитие. Това отличие е признание за усилията на всички хора, които ежедневно работят за развитието на нашата община. Етрополе се намира в сърцето на Стара планина – място с богата история, красиви природни дадености и значими духовни средища като Етрополския манастир „Света Троица“. Горди сме, че успяхме да утвърдим бранда „Етрополе – град на писменост, дух и традиции“, защото вярваме, че развитието трябва да върви ръка за ръка със съхраняването на историческата памет и културното наследство.“

Специалната награда на Община Етрополе беше връчена от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която подчерта значението на общините, съхраняващи българската идентичност, култура и историческа памет.

„Развълнувана съм и за мен е огромна чест да връча две от големите награди на две общини, които пазят българската историческа памет, пазят българската култура, българската просвета и българската национална идентичност. Все теми, по които и Българската национална телевизия работи“, заяви Милотинова.

Церемонията „Награди на УНСС за най-добра администрация 2025“ събра представители на държавната и местната власт, академичната общност и бизнеса. Инициативата има за цел да отличава и насърчава високите стандарти в публичното управление, професионализма на администрацията и добрите практики в обслужването на гражданите и бизнеса.

Сред официалните гости на събитието беше вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който получи Медала на УНСС. В своето изказване той подчерта ролята на професионалната администрация за стабилността на държавата.

„Администрация с висока професионална експертиза, без политически обвързаности и силни морални качества е най-добрата имунна система на държавата“, заяви Донев. По думите му периодът на политическа нестабилност и честите смени на правителства е бил сериозно изпитание за държавните и общинските служители, а добрият синхрон между политическото ръководство и администрацията остава ключов фактор за успешното управление.

По време на церемонията бяха връчени отличия в категориите „Ефективност на администрацията“, „Иновативност“ и „Етично поведение, откритост и прозрачност“, като бяха отличени най-добрите администрации на национално, областно и общинско ниво. С получената награда Община Етрополе за пореден път затвърждава мястото си сред добрите примери за активно местно управление, инвестиции в хората и устойчиво развитие на общността.

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