Инж. Владимир Александров пред СТАНДАРТ: Не чакаме перфектния момент, ние го създаваме
Как Етрополе се превърна в пример за развитие чрез спорт, визия и смели решения, разказва кметът инж. Владимир Александров
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Как Етрополе се превърна в пример за развитие чрез спорт, визия и смели решения, разказва кметът инж. Владимир Александров
Камата и кметът на Етрополе инж. Владимир Александров откриха Залата на спорта
Стремим се да развиваме спорта и младежките политики
Пътят към успеха е, когато местният бизнес и Общината работят ръка за ръка