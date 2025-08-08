Инж. Владимир Александров пред СТАНДАРТ: Етрополе става магнит за туристи

Искаме да наложим града си като дестинация за спорт, казва кметът инж. Владимир Александров в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Футболни отбори от чужбина провеждат при нас тренировъчните си лагери

Над 110 тима се включиха в турнира, който бе подкрепен от Христо Стоичков

- Г-н Александров, получихте награда за развитието на спорта и туризма в община Етрополе на тържествената церемония на Summer Bright Awards 2025. Какво означава за Вас това отличие?

- За мен и екипът ми беше чест да получим този приз в областта на туризма. Изключително съм развълнуван, защото това не е просто награда, а признание за усилията и труда на всички ни да популяризираме град Етрополе. Нашата цел е да наложим Етрополе като благоприятна среда за развитието на спортен туризъм.

- Какво по-конкретно правите в тази посока?

- От началото на годината направихме страшно много инициативи, свързани със спорта и туризма в нашия град. И именно това е призът, с който Община Етрополе беше наградена. Ще дам няколко примера. Осъществяването на един от най-големите футболни турнири Royal Tournament Etropole, с подкрепата на г-н Христо Стоичков, в който се включиха над 110 отбора, като 10 от тях бяха международни. По време на турнира се изиграха над 240 мача в рамките на четири дни. Организирахме и много голямо събитие за народни борби, в които дойдоха почти всички олимпийски и световни шампиони, заслужили майстори на спорта в нашата община. Там също се включиха над 220 участника в различни категории - едни зрелищни борби, които ги направихме за втора година на стадиона на община Етрополе. Естествено, инициативите не спират само с това. Етрополе има силен културен календар. Зимните празници също са много и разнообразни. И може би от последните неща, които успяхме да осъществим, това е един фестивал - Фестивал на духовите музики (Етрополе Балкан Фестивал), който беше на 19 юли, с водещ Камен Воденичаров. Участваха още Етрополската духова музика, Гъмзата, Брас бенд Сандански и сръбската звезда Марко Маркович. Имахме и няколко волейболни турнира, в които участие взеха над 50 отбора от цялата страна. Миналата година мъжкият волейболен отбор на Етрополе спечели Висшата купа. Така че Етрополе се утвърждава като една предпочитана спортна дестинация за различен вид лагери. В нашия град идват и много национални и международни футболни отбори, за да провеждат своите тренировъчни лагери. Много са събитията и вероятно ще пропусна някои, но истината е, че няма как един град да бъде популярен, да привлича туристи и да развива икономиката си, ако не се организират подобни инициативи.

- Очевидно имате силен екип, който Ви подкрепя. Но помага ли местния бизнес и срещате ли подкрепа?

- Смея да твърдя, че с много усилия и труд, създадох един наистина силен екип, за което съм им много признателен. Вярвам, че успехите се постигат само когато сме обединени и гледаме в една посока, независимо от различията на характерите ни и съм щастлив, че съм заобиколен от професионалисти, които не се предават пред никакви трудности. Относно бизнеса - твърдо бих казал, че всички тези инициативи не биха били възможни, ако нямахме подкрепата на местния бизнес. Благодарен съм на Група ГЕОТЕХМИН, на средния и малкия бизнес в Етрополе, които дейно участват във всички наши събития. Смятам, че това е пътят към успеха - когато бизнесът и Общината работят ръка за ръка.

- Какво предстои от тук нататък?

- Предстои ни още много работа по реализирането на проектите и инициативите, които сме заложили в програмата си. С екипа ми мечтаем да наложим Етрополе като привлекателно място не само за туризъм, но и за развитието на бизнес. Вярвам, че постепенно градът ни ще се превърне в желана дестинация и за спортен туризъм, защото имаме всички необходими дадености - стадион с естествена трева и 5 600 седящи места под козерка, много добър закрит плувен басейн, чист въздух, перфектна легова база и красива природа. Все повече млади семейства започнаха да се завръщат от големите градове, за да живеят в Етрополе и да отглеждат децата си тук, детските ни градини са прекрасни, има богато разнообразие от културни и спортни дейности в града, красиви паркове и детски площадки.

Градът на легенди, буйни гори и жива история

Сгушено в полите на Стара планина, едва на 80 км от София, се намира китното градче Етрополе. То очарова посетителите с буйната си зеленина, красивите паркове и детски площадки, чистия и приветлив център, където можеш да играеш шах на открито и реката, пълна с риба и придаваща свежест в летните горещи дни.

Още с влизането в градчето, виждаш приветливата табела на града, заобиколена от цветя, пейки и старовремна чешма, от която може да си налееш свежа планинска вода. Преди да се достигне до централната част на града, се извисява неповторим триметров паметник на Васил Левски, който изобразява Дякона в цял ръст от бронз. Живият поглед на Апостола на свободата напомня за великите му дела, а етрополци с гордост си спомнят, че именно в техния роден град, Левски е бил чест гост и е намирал съмишленици и обител. Скривалището му в етрополския манастир "Света Троица" и до днес пази своята автентичност.

Продължаваме своята разходка и пред нас се разкрива един добре поддържан и чист център, изпълнен с детски смях, усмихнати и лъчезарни хора, приветливи заведения, в които може да хапнеш вкусна храна или да се насладиш на прохладни коктейли и лимонади. Времето тук сякаш е спряло и си попаднал в един друг, по-добър свят. Свят, изпълнен с усмивки, единение и красива природа. Вечер, етрополци имат лукса да посещават лятното кино в града, където безплатно гледат най-новите филми, благодарение на най-големия работодател, който оперира на територията на общината.

Забележителностите, които могат да се разгледат в града са "Часовниковата кула" - символ на града (изградена през 1710 г. и една от най - старите в България), Историческият музей (открит на 7. 12. 1958 г., помещава се в сградата на бившия Конак) и манастирът "Света Троица" (създаден през 1158 г., превърнал се в значим културно - просветен център).

Етрополският манастир се намира сред буйна гъста гора, далеч от градския шум, където самият Св. Иван Рилски е останал за кратко. Именно тук през ХV и началото на ХVтт век възниква Етрополската просветна школа, нямаща аналог по българските земи по това време. Град Етрополе и манастирът "Света Троица" се превръщат в най-големия книжовен и просветен център по българските земи на север от Стара планина. В условията на Османското владичество, когато българският народ е лишен от самостоятелна политическа и духовна власт книжовната школа допринася за съхраняването на българската народност и език. Ръкописите, създадени в манастира "Света Троица", се разнасят по цялата българска земя чак до Атонските манастири.

Манастирът е и революционен център, тъй като тук през 1870 година Васил Левски създава Етрополския таен революционен комитет.

Посетите ли Светата обител, ще бъдете впечатлени не само от славната история на манастира, а и от чудната природа около него. Зад стените му се намира и едно от чудеса на България - водопадът "Варовитец". Слънцето едва-едва се прокрадва между клоните и листата на столетната широколистна гора, а 15-метровият пад на пенливата вода се спуска безметежно по терасите на "Варовитец" и потича в коритото на р. Малки Искър. Непосредствено до чудно поддържания двор на етрополския манастир "Света Троица" се намира и изворът на р. "Варовитец" или т.нар. Аязмо. Водата се смята за чудотворна и лечебна и привлича хиляди болни от цял свят. Вярващите хвърлят монети в Аязмото, пръстени, червени конци и обезателно се мият с водата, за да се изцелят от болестите.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com