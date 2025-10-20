Учени намериха невероятна находка край Созопол 

Учени попаднаха на параход, потънал край Созопол преди близо 200 години.

Той беше открит и проучен от учените от Центъра за подводна археология. Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града - "Харманите".



Оборудвани с мощен ехолот и сонар, археолозите могат да си позволят да проучат много по-успешно плавателния съд. Детайлната фотограметрия и пространственият модел показват параход с водни колела.

