Учени намериха невероятна находка край Созопол
Оборудвани с мощен ехолот и сонар, археолозите могат да си позволят да проучат много по-успешно плавателния съд
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Оборудвани с мощен ехолот и сонар, археолозите могат да си позволят да проучат много по-успешно плавателния съд
След Берлинския конгрес (юли 1878 г.) три десетилетия България, независимо, че вече е свободна страна, остава васално на Турция княжество. Българският...
Ремонтът на парахода е направен в продължение на три месеца в румънския град Браила
Хиляди гости искат да разглеждат единствения плаващ музей на Балканите
Музеят „Параход Радецки" е единственият плаващ музей не само у нас, но и на целия Балкански полуостров, по статут той е филиал на Националния историче...