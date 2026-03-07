Росен Пеевски: Откритията край Пещера свързват древни крепости и в Брацигово

Проучванията на крепостта Перистера в Пещера разкриха интересни паралели с археологически находки от Брацигово. Това заяви археологът Росен Пеевски по време на изложбата „Докосни чудесата на Родопите“. Той обясни, че при предишни изследвания на извора пред Брацигово – тогава с минерална вода – са били открити монети и накити, които съвпадат по вид и период с артефактите, намерени на Перистера.

„Малко над извора, на един хълм, също има крепост, която вероятно е от същото време и със сходни параметри и отбранителни характеристики като пещерската крепост. Тя не е по-малко значима откъм население и стратегическо значение“, посочи Пеевски.

Проучванията в Пещера също установиха широка интензивност на влияние в региона, като археологът отбеляза, че генетичните изследвания показват европейски произход на населението.

